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В пяти районах Амурской области пропали тепло и свет в 20-градусный мороз

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Правда ТВ

Крупная коммунальная авария на теплоэлектроцентрали оставила жителей пяти районов Амурской области без отопления и электричества в условиях 20-градусного мороза. По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошёл из-за выхода из строя оборудования, регулирующего температуру.

Без тепла оказались Бурейский, Ивановский, Тамбовский, Константиновский и Благовещенский районы. Местные жители сообщают о значительном похолодании в квартирах, им приходится укрываться несколькими слоями одежды и ожидать завершения ремонтных работ.

Власти обещают восстановить работу систем к середине дня, однако пострадавших призвали запастись водой из-за возможного отключения электронасосов.

Похожая ситуация ранее произошла в Новосибирске, где из-за аварии на трубопроводе без тепла остались жители 48 многоквартирных домов.

Уточнения

Аму́рская о́бласть — субъект Российской Федерации. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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