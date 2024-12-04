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Учёные предупредили о наступлении на Земле зловещей эпохи. Что это значит?

Правда ТВ

Арктика рискует потерять все ледяные покровы в ближайшие годы, что может запустить серию серьёзных климатических изменений на планете. Согласно исследованию, опубликованному изданием Daily Mail, вероятность полного таяния льдов в Арктике в течение следующих трёх лет составляет 3%. Впрочем, исследователи считают, что первый день без льда в этом регионе неизбежен и наступит в ближайшие 9-20 лет, независимо от уровня выбросов углекислого газа.

Глобальное потепление, в том числе аномальная жара 2024 года, названы основными факторами этого процесса. Последствия исчезновения льда могут быть разрушительными: возможны масштабные лесные пожары на севере Скандинавии и аномальные морозы до -20°C в южной части Италии.

Кроме того, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что глобальное потепление ставит под угрозу российскую арктическую зону. Он предупредил о возможном приливе в Северном Ледовитом океане, который может затопить порты в регионе.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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