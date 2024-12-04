Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле

Необычный маневр в зоне СВО попал на видео: российский штурмовик на велосипеде провел бронемашину пехоты (БМП) через минное поле. Кадры опубликовали в Telegram-канале Shot.

Как сообщается, военнослужащий хорошо знал карту минного поля, поэтому взял на себя инициативу провести технику безопасным маршрутом. Велосипед позволил ему двигаться впереди БМП, избегая риска для других бойцов.

Ситуацию зафиксировал контролирующий зону дрон, операторы которого были ошеломлены смелостью бойца. "Да ну (…) Он в натуре на велике катит", — комментировали бойцы за кадром, наблюдая за происходящим.

Уточнения

Боевая машина пехоты (БМП) — класс бронированных боевых машин, основным назначением которых является огневая поддержка и транспортировка личного состава отделения стрелков (пехоты) к месту выполнения боевой задачи с возможностью десанта вести огневой бой с машины, повышение его мобильности и защищённости на поле боя в условиях применения противником ядерного оружия и для совместных действий с танками в бою.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.