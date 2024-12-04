Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Продажи авто в России резко рухнули. Что стало причиной?

1:35
Правда ТВ

В ноябре 2024 года в России продано 121,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 29% меньше, чем в октябре. Несмотря на то, что этот показатель на 11% превышает уровень ноября прошлого года, он стал самым низким за последние девять месяцев, сообщает агентство "Автостат".

Октябрьские продажи достигли рекордных за 3,5 года 171,2 тыс. автомобилей, однако ноябрь оказался менее удачным для автодилеров. Аналитики отмечают, что хуже показатели были только в январе и феврале 2024 года, когда традиционно наблюдается низкая активность на рынке (80,2 тыс. и 104 тыс. проданных машин соответственно).

На рынке сохраняется доминирование китайских брендов, доля которых стабилизировалась на уровне 68%. Продажи отечественных автомобилей составляют 22%. По сравнению с 2023 годом, когда китайские машины занимали 58% рынка, их реализация выросла на 38%. Интерес к китайским брендам укрепился, и они стали конкурировать преимущественно между собой, в то время как европейские, японские и корейские модели больше не рассматриваются как основные альтернативы.

Кроме того, россиян предупреждают о дальнейшем сокращении доступных и качественных моделей на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
В пяти районах Амурской области пропали тепло и свет в 20-градусный мороз
В Германии допустили отправку немецких войск на Украину
В зоне СВО нашли двойника Жириновского. Кем он служит?
Это шокирует: Илон Маск высказался о ситуации в Южной Корее
НАТО предложило Украине отложить переговоры с Россией
В Грозном прогремели взрывы
В ЦБ оценили ситуацию с ростом цен в России
Подливают масло в огонь: Песков обвинил США в попытке развивать конфликт на Украине
Американист озвучил главную проблему плана Трампа по урегулированию ситуации на Украине
В ЕС выразили опасения из-за накачивания Украины оружием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.