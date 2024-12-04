Продажи авто в России резко рухнули. Что стало причиной?

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В ноябре 2024 года в России продано 121,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 29% меньше, чем в октябре. Несмотря на то, что этот показатель на 11% превышает уровень ноября прошлого года, он стал самым низким за последние девять месяцев, сообщает агентство "Автостат".

Октябрьские продажи достигли рекордных за 3,5 года 171,2 тыс. автомобилей, однако ноябрь оказался менее удачным для автодилеров. Аналитики отмечают, что хуже показатели были только в январе и феврале 2024 года, когда традиционно наблюдается низкая активность на рынке (80,2 тыс. и 104 тыс. проданных машин соответственно).

На рынке сохраняется доминирование китайских брендов, доля которых стабилизировалась на уровне 68%. Продажи отечественных автомобилей составляют 22%. По сравнению с 2023 годом, когда китайские машины занимали 58% рынка, их реализация выросла на 38%. Интерес к китайским брендам укрепился, и они стали конкурировать преимущественно между собой, в то время как европейские, японские и корейские модели больше не рассматриваются как основные альтернативы.

Кроме того, россиян предупреждают о дальнейшем сокращении доступных и качественных моделей на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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