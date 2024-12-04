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В зоне СВО нашли двойника Жириновского. Кем он служит?

Правда ТВ

На фронте в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике заметили участника, которого уже окрестили «двойником» покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Им оказался актер Виктор Беломестнов, известный по ролям в сериалах «Реальные пацаны» и «Солдаты», а также в фильмах «Единичка» и «Семь пар нечистых».

По данным Telegram-канала SHOT, Беломестнов служит в батальоне «Скиф» в составе бригады «Терек» и носит позывной «Помреж». За время службы он уже получил две награды: «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута». Сейчас он участвует в боях в районе города Часов Яр.

2 декабря депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин опубликовал видео с Беломестновым, где актер, находясь на фронте, пародирует манеру речи и стиль выступлений Владимира Жириновского. Ролик быстро разошелся по сети, что принесло Беломестнову новую волну популярности и прозвище «двойник» политика.

Президент России Владимир Путин ранее поручил подготовить мероприятия к 80-летию политика, которое будет отмечаться в 2026 году.

Уточнения

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский (при рождении Эйдельште́йн; 25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 6 апреля 2022, Москва, Россия) — советский и российский политический деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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