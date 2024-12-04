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В Грозном прогремели взрывы

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Правда ТВ

Рано утром 4 декабря в столице Чечни, городе Грозном, прозвучал взрыв. По данным Telegram-канала Baza, предполагается, что причиной могла стать атака БПЛА.

В аэропорту города был введен план "Ковер", что привело к задержке одного рейса на Москву. Пока официальных заявлений от властей республики не поступало.

Напомним, что в октябре этого года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал об атаке дронов на территорию Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе. Тогда пострадавших не было, а пожар, возникший на крыше пустующего здания, удалось быстро ликвидировать.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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