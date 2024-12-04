Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Это шокирует: Илон Маск высказался о ситуации в Южной Корее

Правда ТВ

Американский предприниматель Илон Маск высказался о напряженной ситуации в Южной Корее, где 3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил военное положение. Миллиардер охарактеризовал происходящее как "шокирующее" и добавил короткое "вау" в комментарии к единогласному решению парламента об отмене военного положения.

События в стране привлекли внимание мирового сообщества после того, как президент обвинил оппозицию в попытке государственного переворота и "свержении власти в интересах КНДР". В ответ он приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Илон Маск прокомментировал ситуацию в своем стиле, ответив на вопрос одного из пользователей в соцсети X: "Да, это шокирует".

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
НАТО предложило Украине отложить переговоры с Россией
В Грозном прогремели взрывы
В ЦБ оценили ситуацию с ростом цен в России
Подливают масло в огонь: Песков обвинил США в попытке развивать конфликт на Украине
Американист озвучил главную проблему плана Трампа по урегулированию ситуации на Украине
В ЕС выразили опасения из-за накачивания Украины оружием
Парламент Абхазии проголосовал против вызвавшего протесты соглашен с Россией
Шольца уличили во лжи
В НАТО высказались о приглашении Украины
В Госдуме заявили, что Россия не примет договорняк НАТО по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.