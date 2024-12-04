Это шокирует: Илон Маск высказался о ситуации в Южной Корее

Американский предприниматель Илон Маск высказался о напряженной ситуации в Южной Корее, где 3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил военное положение. Миллиардер охарактеризовал происходящее как "шокирующее" и добавил короткое "вау" в комментарии к единогласному решению парламента об отмене военного положения.

События в стране привлекли внимание мирового сообщества после того, как президент обвинил оппозицию в попытке государственного переворота и "свержении власти в интересах КНДР". В ответ он приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Илон Маск прокомментировал ситуацию в своем стиле, ответив на вопрос одного из пользователей в соцсети X: "Да, это шокирует".

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



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