В Германии допустили отправку немецких войск на Украину

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной немецкие солдаты могут быть направлены для обеспечения соблюдения мирных договоренностей. Об этом пишет издание Die Welt.

"В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

Идея отправки западных военных на Украину ранее обсуждалась и другими европейскими представителями. Так, генерал Доминик Тринкван, возглавлявший французскую военную миссию при ООН, предположил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради обеспечения безопасности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявляла о возможности участия европейских военных в урегулировании конфликта.

Уточнения

Анналена Шарлотта Альма Бе́рбок (Бэрбок, нем. Annalena Charlotte Alma Baerbock; род. 15 декабря 1980[…], Ганновер) — немецкий политический и государственный деятель.



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