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НАТО предложило Украине отложить переговоры с Россией

Правда ТВ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рекомендовал Украине воздержаться от мирных переговоров с Россией до момента, когда Запад сможет предоставить ВСУ достаточную военную помощь. Об этом сообщает The New York Times.

По словам высокопоставленного дипломата, укрепление обороноспособности Украины позволит ей занять более выгодные позиции на возможных переговорах. При этом Рютте подчеркнул, что решение о начале диалога остается за Киевом.

Украинская сторона уже выразила свою позицию по вопросу безопасности. Владимир Зеленский 29 ноября заявил, что готов завершить конфликт без возвращения всех утраченных территорий, но в обмен на вступление Украины в НАТО.

Министерство иностранных дел страны отметило, что Киев не согласится ни на какие гарантии безопасности, кроме полноправного членства в альянсе. Ведомство подчеркнуло, что Украина отвергает "любые альтернативы, суррогаты или заменители" по этому вопросу.

Уточнения

Марк Рю́тте (нидерл. Mark Rutte МФА: ; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) — нидерландский политический и государственный деятель. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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