В ЦБ оценили ситуацию с ростом цен в России

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Банке России сообщили, что темпы инфляции в стране продолжают оставаться на уровне, близком к верхней границе прогнозируемого диапазона в 8,0-8,5%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что "значимого охлаждения не происходит", а динамика роста цен требует пристального внимания.

Согласно текущим данным Минэкономразвития, на 25 ноября инфляция составила 8,78% в годовом выражении. Ранее, в октябре, Центробанк обновил прогнозы, предположив, что в последнем квартале темпы роста будут более умеренными, чем в предыдущие три квартала. Однако фактические показатели пока не демонстрируют существенного замедления.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов подчеркнул, что рост цен затрагивает устойчивую часть потребительской корзины, что является тревожным сигналом. На фоне недавнего ослабления курса рубля эксперты предупреждают, что инфляция может превысить 9%, а в случае ухудшения ситуации достичь двузначных значений.

Окончательные итоги и пересмотр прогнозов Центральный банк планирует провести в феврале 2025 года.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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