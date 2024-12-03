Американист озвучил главную проблему плана Трампа по урегулированию ситуации на Украине

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Политолог и американист Дмитрий Дробницкий заявил, что предполагаемый "план Келлога" по урегулированию конфликта на Украине, не соответствует стилю Дональда Трампа и вряд ли является реальной стратегией.

По словам эксперта, этот "план" включает такие меры, как отказ Украины от потерянных территорий и 10-летний мораторий на вступление в НАТО. Однако подобные идеи уже обсуждались ранее и не являются новыми.

"Нет никакого "плана Трампа". Никакого "плана Вэнса". Нет никакого "плана Келлога", который якобы в июне 2024 года разработали в администрации Трампа", — заявил Дробницкий в интервью для "Царьграда".

Он отметил, что решение конфликта на Украине важно для Трампа, так как затяжная война мешает ему проводить реформы и обновлять состав Госдепартамента. Политолог также подчеркнул, что, прежде чем приступить к украинскому вопросу, Трампу придется справиться с внутренними политическими разногласиями в США.

Ранее украинский эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил сомнения в том, что Трампу удастся быстро остановить конфликт, учитывая его сложность и затяжной характер.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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