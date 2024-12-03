Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Американист озвучил главную проблему плана Трампа по урегулированию ситуации на Украине

1:17
Правда ТВ

Политолог и американист Дмитрий Дробницкий заявил, что предполагаемый "план Келлога" по урегулированию конфликта на Украине, не соответствует стилю Дональда Трампа и вряд ли является реальной стратегией.

По словам эксперта, этот "план" включает такие меры, как отказ Украины от потерянных территорий и 10-летний мораторий на вступление в НАТО. Однако подобные идеи уже обсуждались ранее и не являются новыми.

"Нет никакого "плана Трампа". Никакого "плана Вэнса". Нет никакого "плана Келлога", который якобы в июне 2024 года разработали в администрации Трампа", — заявил Дробницкий в интервью для "Царьграда".

Он отметил, что решение конфликта на Украине важно для Трампа, так как затяжная война мешает ему проводить реформы и обновлять состав Госдепартамента. Политолог также подчеркнул, что, прежде чем приступить к украинскому вопросу, Трампу придется справиться с внутренними политическими разногласиями в США.

Ранее украинский эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков выразил сомнения в том, что Трампу удастся быстро остановить конфликт, учитывая его сложность и затяжной характер.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Подливают масло в огонь: Песков обвинил США в попытке развивать конфликт на Украине
В ЕС выразили опасения из-за накачивания Украины оружием
Парламент Абхазии проголосовал против вызвавшего протесты соглашен с Россией
Шольца уличили во лжи
В НАТО высказались о приглашении Украины
В Госдуме заявили, что Россия не примет договорняк НАТО по Украине
Немецких журналистов вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И
Российский танк с подбитой башней прорвал оборону ВСУ
Шольц раскрыл содержимое серебряного чемодана, с которым приехал в Киев
Банки Китая начали отказываться работать с фирмами из РФ под санкциями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.