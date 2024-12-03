В ЕС выразили опасения из-за накачивания Украины оружием

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Европейский Союз выражает опасения по поводу идеи массовых поставок вооружений Украине, особенно в контексте неопределенности ее будущего политического курса. Как сообщает Politico, среди западных дипломатов обсуждается концепция, напоминающая «израильскую модель», при которой Украине предоставляются значительные объемы оружия и сохраняются союзнические отношения.

Однако у этой идеи есть противники. «Как мы можем вооружать до зубов страну у наших границ, не зная, кто будет ее будущим лидером и останется ли она нашим партнером?» — цитирует издание неназванного дипломата из Евросоюза.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине только усугубляют конфликт и мешают мирным переговорам. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что любое вооружение, направленное в Украину, является законной целью для России.

Кремль обвиняет США и НАТО в непосредственном участии в конфликте, включая поставки оружия и подготовку украинских военнослужащих на территории Великобритании, Германии и Италии. Накачивание Украины оружием, по мнению Москвы, только усиливает напряженность и отдаляет перспективу урегулирования.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.