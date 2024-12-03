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Подливают масло в огонь: Песков обвинил США в попытке развивать конфликт на Украине

1:17
Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь конфликта на Украине. По словам Пескова, США делают все возможное, чтобы не дать войне замедлиться, поддерживая Украину новыми поставками вооружений.

Заявление Пескова прозвучало на фоне объявления госсекретарем США Энтони Блинкеном о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 725 миллионов долларов, который включает поставки, в том числе, противопехотных мин.

Россия считает, что поставки оружия Украине только усугубляют конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы с вооружением, направленные в Украину, будут рассматриваться как законная цель для России. Он подчеркнул, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только через поставки вооружений, но и через подготовку кадров на территории европейских стран.

В Кремле считают, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и только усугубляет негативные последствия для будущих мирных усилий.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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