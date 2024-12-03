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Парламент Абхазии проголосовал против вызвавшего протесты соглашен с Россией

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Правда ТВ

Парламент Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией, которое предусматривало предоставление льгот и мер поддержки для российских инвесторов. Решение было принято большинством голосов депутатов, трое воздержались.

Напомним, это соглашение вызвало волну протестов и беспорядков в республике, что привело к отставке президента Абхазии Аслана Бжании. Участники протестов заявляли, что их недовольство направлено не против России, а против политики президента республики. Бжания подал в отставку 19 ноября, спустя неделю после начала протестов. В тот же день парламент одобрил его уход с поста, а и. о. президента стал заместитель Бжании Бадра Гунба.

Досрочные президентские выборы в Абхазии назначены на 15 февраля 2025 года.

Уточнения

Политический кризис в Абха́зии 2024 года начался на фоне подписания и ратификации соглашения, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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