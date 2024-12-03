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В НАТО высказались о приглашении Украины

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Правда ТВ

Достижение консенсуса по вопросу приглашения Украины в НАТО может занять несколько месяцев, заявил высокопоставленный дипломат Альянса. Об этом сообщает агентство Reuters.

3-4 декабря в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО, на которой присутствует украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Как отмечают СМИ, он обратился с просьбой ускорить процесс приглашения Украины в Альянс. Однако, по мнению ряда стран-участниц, это пока нереализуемо.

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", — подчеркнул представитель НАТО.

Высокопоставленный чиновник из США добавил, что ключевой темой встречи является усиление позиций Украины на следующий год. Это может быть реализовано через расширение поставок боеприпасов, средств поддержки и активизацию мобилизации внутри страны.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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