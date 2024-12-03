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В Госдуме заявили, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине

Правда ТВ

Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия категорически не примет предложений НАТО, предполагающих компромиссное урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление стало реакцией на слова бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В интервью порталу Table. Media он предположил, что Украина ради прекращения огня может уступить часть территории России в обмен на гарантии безопасности, включая возможное вступление в НАТО и расширение военной поддержки.

Ивлев подчеркнул, что Россия стремится к достижению обозначенных Владимиром Путиным целей специальной военной операции, которые предполагают обеспечение долгосрочной безопасности страны.

"Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины. Безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда", — заявил депутат.

Ивлев также отметил, что громкие заявления, подобные словам Столтенберга, стали привычной практикой для отставных западных политиков.

"Отставной генсек НАТО Йенс Столтенберг разразился тирадой о возможной временной уступке территории киевским режимом и тем самым еще раз подтвердил ведение НАТО войны с Россией", — добавил он.

Уточнения

Леонид Григорьевич Ивлев (род. 1 мая 1953, Завершье, Воронежская область) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VIII созыва от партии «Единая Россия» (с 2021 года). 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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