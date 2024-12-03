Немецких журналистов вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И

Инцидент произошел во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай, когда немецких журналистов вытолкнули из зала на встрече с китайским министром иностранных дел Ван И. Об этом сообщили телеканал Tagesschau и журнал Handelsblatt.

Согласно информации издания, удаление представителей прессы произошло в момент, когда Бербок затронула тему северокорейских солдат в контексте конфликта России и Украины.

Переговоры между министрами прошли 2 декабря. Бербок заявила, что ее визит в Китай связан с необходимостью защиты европейской безопасности и поиском путей для мирных переговоров. Китайская сторона традиционно призывает к деэскалации конфликта и мирному урегулированию.

Глава МИД Германии также призывала международному сообществу усилить давление на Пекин с целью достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее США и Украина утверждали, что на территории Курской области, которую частично контролируют ВСУ, находятся северокорейские военные, численность которых, по данным Госдепа США, достигает не менее 10 тысяч. Эти заявления стали причиной для одобрения дальнобойных ударов Киева по российской территории. Однако ни Россия, ни КНДР не подтвердили подобные сведения.

Уточнения

Ван И (кит. упр. 王毅, пиньинь Wáng Yì; род. 19 октября 1953, Пекин) — китайский дипломат и государственный деятель, Министр иностранных дел КНР с 25 июля 2023 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.