Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шольца уличили во лжи

1:18
Правда ТВ

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко обвинила канцлера Германии Олафа Шольца в неискренности после его заявлений о поддержке Украины. В своем аккаунте на платформе X она прокомментировала его слова, заявив, что помощь Берлина нацелена не на народ Украины, а исключительно на Владимира Зеленского.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Владимира Зеленского. А люди его ненавидят», — написала Панченко. По ее мнению, чем дольше действующий лидер остается у власти, тем меньше становится Украина.

Ранее, 3 декабря, Олаф Шольц во время пресс-конференции в Киеве заверил, что Германия продолжит военную, экономическую и политическую поддержку Украины «столько, сколько потребуется». Это заявление он адресовал президенту России Владимиру Путину, подчеркивая решимость Берлина оставаться союзником Киева.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что встреча с Шольцем, которая длилась более двух часов, была одной из самых продолжительных и прошла в особом формате. Политики обсудили ключевые темы, имеющие значение для обеих стран.

Уточнения

О́лаф Шо́льц (нем. Olaf Scholz, немецкий: [ˈoːlaf ˈʃɔlts] ; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
В НАТО высказались о приглашении Украины
В Госдуме заявили, что Россия не примет "договорняк" НАТО по Украине
Немецких журналистов вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И
Российский танк с подбитой башней прорвал оборону ВСУ
Шольц раскрыл содержимое серебряного чемодана, с которым приехал в Киев
Банки Китая начали отказываться работать с фирмами из РФ под санкциями
Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв кабеля
У военкоматов в Тюменской области образовались очереди. Причиной стали мигранты
Отец отравившихся под Красноярском детей признал вину. СК показал кадры допроса
Голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.