Шольца уличили во лжи

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко обвинила канцлера Германии Олафа Шольца в неискренности после его заявлений о поддержке Украины. В своем аккаунте на платформе X она прокомментировала его слова, заявив, что помощь Берлина нацелена не на народ Украины, а исключительно на Владимира Зеленского.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Владимира Зеленского. А люди его ненавидят», — написала Панченко. По ее мнению, чем дольше действующий лидер остается у власти, тем меньше становится Украина.

Ранее, 3 декабря, Олаф Шольц во время пресс-конференции в Киеве заверил, что Германия продолжит военную, экономическую и политическую поддержку Украины «столько, сколько потребуется». Это заявление он адресовал президенту России Владимиру Путину, подчеркивая решимость Берлина оставаться союзником Киева.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что встреча с Шольцем, которая длилась более двух часов, была одной из самых продолжительных и прошла в особом формате. Политики обсудили ключевые темы, имеющие значение для обеих стран.

Уточнения

О́лаф Шо́льц (нем. Olaf Scholz, немецкий: [ˈoːlaf ˈʃɔlts] ; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.



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