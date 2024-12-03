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Российский танк с подбитой башней прорвал оборону ВСУ

Правда ТВ

Танк Т-72Б3 группировки войск «Центр» с поврежденной башней сыграл ключевую роль в прорыве обороны Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.

Боевая машина получила серьезные повреждения от снарядов и FPV-дронов, один из которых вывел из строя поворотный механизм башни. Несмотря на это, экипаж продолжил выполнять боевую задачу, прикрывая действия штурмовых подразделений российских войск.

Командир танка, младший лейтенант Григорий Крышталь, вместе с оператором-наводчиком ефрейтором Алексеем Клементьевым и мехводом сержантом Владимиром Замаруевым действовал по обстановке, используя машину как самоходную артиллерийскую установку. Башню доворачивали вручную для прицельных выстрелов.

«Доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», — рассказал младший лейтенант Крышталь. Экипажу удалось уничтожить укрепленные пулеметные позиции, блиндажи и подавить огневые точки противника.

По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 37 тысяч человек. За последние сутки сообщается о более чем 250 ликвидированных бойцах противника.

Уточнения

Т-72Б3 — российский основной боевой танк семейства Т-72. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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