Голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российская туристка Наталья Литвинова, объявившая голодовку из-за сорванного круиза в Антарктику, достигла договоренности с организатором тура, компанией Swan Hellenic. Как сообщила она RT, предложенные условия её устроили, но детали соглашения остались неизвестными.

"Компания связалась со мной, и в результате конструктивного диалога мы достигли договоренностей. Главное, что все было не зря", — прокомментировала Литвинова.

Протест Литвиновой продолжался пять дней, в течение которых она отказывалась от пищи и воды. Несмотря на прекращение голодовки, другие туристы из России, застрявшие на борту круизного лайнера Diana, продолжают требовать компенсации. Они намерены организовать пикет и требуют выплаты 10 тысяч евро каждому за испорченный отдых.

Кроме того, туристы выразили недовольство действиями капитана лайнера, которого, по их словам, видели в баре после поломки судна. На ответ компании путешественники дали две недели, после чего планируют обратиться в суд.

Напомним, круиз в Антарктику, организованный Swan Hellenic, был сорван из-за технической неисправности судна. Оператор ранее заявлял, что ситуация урегулирована, однако конфликт продолжает набирать обороты.

Уточнения

Голодо́вка — сознательный отказ от принятия пищи в знак протеста с целью вызвать у окружающих чувство вины за происходящее.



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