Трампа призвали отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отменить санкции и пересмотреть экономическую политику на фоне растущих угроз со стороны стран БРИКС. Такое заявление сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в социальной сети X.

"Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции", — отметил Риттер, подчеркивая, что нынешняя санкционная политика США подрывает привлекательность доллара как мировой валюты.

По мнению аналитика, Вашингтону следует передать замороженные активы странам, находящимся под санкциями, и восстановить их доступ к международной платежной системе SWIFT. Это, по его словам, повысит доверие к доллару и усилит влияние США в глобальной торговле.

Ранее Риттер подверг критике страны НАТО, заявив, что их слабая оборонная промышленность и финансовые трудности ведут к катастрофическим последствиям в попытке конкурировать с военным потенциалом России. Эксперт считает, что дальнейшее следование этой стратегии может только усугубить кризис.

На фоне растущего влияния БРИКС и увеличения числа стран, стремящихся снизить зависимость от доллара, предложение Риттера выглядит как альтернатива для сохранения экономического доминирования США.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший (англ. William Scott Ritter, Jr.; род. 15 июля 1961, Гейнсвилл, Флорида) — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017).



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