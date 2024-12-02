Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трампа призвали отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС

1:26
Правда ТВ

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отменить санкции и пересмотреть экономическую политику на фоне растущих угроз со стороны стран БРИКС. Такое заявление сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в социальной сети X.

"Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции", — отметил Риттер, подчеркивая, что нынешняя санкционная политика США подрывает привлекательность доллара как мировой валюты.

По мнению аналитика, Вашингтону следует передать замороженные активы странам, находящимся под санкциями, и восстановить их доступ к международной платежной системе SWIFT. Это, по его словам, повысит доверие к доллару и усилит влияние США в глобальной торговле.

Ранее Риттер подверг критике страны НАТО, заявив, что их слабая оборонная промышленность и финансовые трудности ведут к катастрофическим последствиям в попытке конкурировать с военным потенциалом России. Эксперт считает, что дальнейшее следование этой стратегии может только усугубить кризис.

На фоне растущего влияния БРИКС и увеличения числа стран, стремящихся снизить зависимость от доллара, предложение Риттера выглядит как альтернатива для сохранения экономического доминирования США.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший (англ. William Scott Ritter, Jr.; род. 15 июля 1961, Гейнсвилл, Флорида) — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Голодавшая из-за сорванного круиза россиянка договорилась с Swan Hellenic
Беспорядки в Грузии. Что стало причиной?
Байден помиловал своего сына. В США сочли это нарушением правосудия
Российский рядовой уничтожил группу диверсантов ВСУ
Бывший генсек НАТО допустил уступку Украиной территорий. Но временно
Шесть человек насмерть отравились в социальном центре на Алтае
В России допустили повышение возраста молодежи до 60 лет
Android испугала автовладельцев. В новой прошивке нашли баг, из-за чего система начала охать
Какие законы вступают в силу с 1 декабря?
Опубликованы снимки уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.