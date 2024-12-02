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Беспорядки в Грузии. Что стало причиной?

1:34
Правда ТВ

С конца ноября в Грузии вспыхнули протесты, вызванные решением властей приостановить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Европейский союз. Этот шаг стал поводом для массовых акций, на которых прозападная оппозиция обвинила правительство в «предательстве национальных интересов».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объяснил решение тем, что действия европейских политиков становятся «инструментом шантажа», используя кредиты и гранты для давления на Грузию. 

Прозападные силы, включая президента страны Саломе Зурабишвили, выразили резкую критику в адрес правительства. Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, назвала действия властей «войной с собственным народом» и присоединилась к участникам протестов у здания парламента. Она также подчеркнула, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку считает парламент нелегитимным.

Ситуация накалилась после публичных заявлений евродипломатов. Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала протестующих, назвав их действия законными, что, по словам российского сенатора Константина Косачева, подстегнуло использование насилия. Первые коктейли Молотова были применены на акциях именно после этого заявления. Косачев обвинил Евросоюз в подстрекательстве и назвал его «союзом войны».

Уточнения

Европе́йская интегра́ция — процесс производственной, политической, правовой, экономической (также в некоторых случаях социальной и культурной) интеграции держав, которые целиком либо частично находятся в Европе.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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