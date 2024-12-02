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Байден помиловал своего сына. В США сочли это нарушением правосудия

1:16
Правда ТВ

Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера вызвало волну критики и обвинений в злоупотреблении властью. Одним из самых резких оппонентов стал Дональд Трамп, который назвал это нарушением правосудия.

"Распространяется ли помилование, которое Джо дал Хантеру, на заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, упомянув участников штурма Капитолия в 2021 году.

Байден подписал 2 декабря указ о помиловании Хантера Байдена сразу по двум делам. Первое касается незаконного владения оружием: Хантер, заполняя документы, скрыл факт наркотической зависимости. Второе дело связано с неуплатой налогов — прокуратура утверждает, что с 2016 по 2019 год он не заплатил $1,4 млн налогов.

После помилования Хантер Байден заявил, что не воспринимает это как должное и намерен посвятить свою жизнь помощи людям, страдающим от зависимостей и других проблем.

Уточнения

Ро́берт Ха́нтер Ба́йден (англ. Robert Hunter Biden; род. 4 февраля 1970) — американский юрист, государственный служащий и бизнесмен. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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