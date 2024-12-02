Бывший генсек НАТО допустил уступку Украиной территорий. Но временно

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может пойти на временные территориальные уступки ради быстрого достижения мира. В интервью немецкому изданию Tagesschau он отметил, что для прекращения огня важно создать линию разграничения, которая, хотя и в идеале должна охватывать все территории, находящиеся под контролем России, в реальности может быть неприменима в ближайшем будущем.

По мнению Столтенберга, Украина может временно отказаться от части территорий, если это позволит ускорить процесс мирных переговоров. При этом он подчеркнул, что Киеву необходимы гарантии безопасности, и хотя членство в НАТО является одним из вариантов, существуют и другие способы поддержки Украины.

Подобную позицию озвучил и Владимир Зеленский. В конце ноября он заявил в интервью Sky News, что готов рассмотреть прекращение огня и уступку некоторых территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

Уточнения

Йенс Сто́лтенберг (норв. Jens Stoltenberg; род. 16 марта 1959, Осло, Норвегия) — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (2014—2024).



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