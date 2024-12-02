Российский рядовой уничтожил группу диверсантов ВСУ

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: /мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные

Рядовой Сергей Калашников из отряда Барс-16 продемонстрировал оперативность и профессионализм в зоне проведения СВО. Благодаря его действиям удалось ликвидировать группу диверсантов Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Министерство обороны России, Калашников выполнял воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Находясь на наблюдательном посту, он обнаружил в лесном массиве группу бойцов ВСУ, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом.

Оценив обстановку, рядовой передал координаты противника командованию отряда. По указанным позициям был нанесен точный минометный удар. Когда часть диверсантов укрылась в овраге, Калашников оперативно сообщил об их новом местоположении, после чего противник был окончательно ликвидирован.

"Благодаря смелым и профессиональным действиям Сергея Калашникова вооруженное формирование противника, готовившего наступление, было уничтожено", — подчеркнули в Минобороны.

Уточнения

Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.



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