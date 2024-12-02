Шесть человек насмерть отравились в социальном центре на Алтае

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В частном социальном центре села Калистратиха, расположенного в Калманском районе Алтайского края число погибших постояльцев выросло до 6. В настоящее время 25 человек находятся в больницах региона.

По информации Министерства здравоохранения Алтайского края, пострадавших распределили по медицинским учреждениям Барнаула. В больнице №5 врачи продолжают лечение пациентов с различной степенью тяжести: 4 в тяжелом состоянии, 3 — в легком, 17 — в состоянии средней тяжести.

Всего в социальном центре в момент происшествия находились 28 человек. Ранее сообщалось о 3 погибших, однако количество жертв увеличилось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, следственные органы уже допросили персонал учреждения.

Директор центра Алик Гельфенбайн предположил, что причиной массового отравления могла стать ротавирусная инфекция. Однако точные обстоятельства трагедии пока выясняются.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина.



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