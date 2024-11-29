В России допустили повышение возраста молодежи до 60 лет

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что в России возраст молодежи может быть повышен до 60 лет в ближайшем будущем.

Она привела в пример классификацию Всемирной организации здравоохранения, где человека считают молодым до 45 лет, и подчеркнула, что с учетом увеличения продолжительности жизни возраст молодежи в России также будет увеличиваться.

Скворцова отметила, что возрастные периоды меняются, и, возможно, в будущем молодыми будут считать всех людей до 60 лет. В России же на данный момент молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет, согласно закону о молодежной политике, подписанному в 2020 году.

Ранее социолог Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, также прогнозировал повышение возрастной планки молодежи до 38 лет в ближайшее десятилетие, отмечая, что этот процесс будет продолжаться в связи с увеличением средней продолжительности жизни.

Уточнения

Государственная молодёжная политика — направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного расширения возможностей для эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочнения её лидерских позиций на мировой арене .



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