Android испугала автовладельцев. В новой прошивке нашли баг, из-за чего система начала охать

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Автовладельцы, использующие Android Auto, столкнулись с необычным и, по их словам, раздражающим багом. В новой прошивке операционной системы появилась странная ошибка, связанная с функцией преобразования текста в речь. Вместо привычного озвучивания сообщений, система начала добавлять слово "ох" в конце каждого сообщения.

Проблему впервые заметили пользователи на Reddit, где они начали обсуждать этот странный сбой. Один из автолюбителей, под ником SlipperyWeevil, поделился, что это продолжается уже несколько недель и вызывает дискомфорт во время вождения. Другие пользователи подтвердили, что также сталкиваются с этой неполадкой.

Журналисты предполагают, что это может быть ошибка в системе синтезирования голоса. Возможно, Google пыталась сделать виртуального помощника более человечным, добавив паузы и "запинки" в его речь. Однако, несмотря на распространение проблемы, в Google пока не дали официального ответа на эту ситуацию.

Уточнения

Android Auto — мобильное приложение, созданное Google для отражения функций устройства Android, например смартфона, на приборной панели автомобиля и головном устройстве автомобиля.



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