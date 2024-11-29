Этот проверенный способ поможет очистить унитаз – нужен всего лишь популярный напиток

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Если известковый налет на унитазе стал проблемой, можно воспользоваться необычным, но эффективным методом — колой с сахаром. Об этом рассказала Клэр, эксперт по уборке компании Bust The Dust Middlesborough Cleaners, в интервью изданию Express.

По словам специалистки, известковый налет образуется из-за жесткой воды, но избавиться от него можно, используя только двухлитровую бутылку колы с сахаром. Напиток содержит кислоты, которые эффективно растворяют налет, не требуя применения едких химикатов.

Для начала нужно перекрыть подачу воды в унитаз и вычерпать имеющуюся воду с помощью чашки. Затем вылейте всю бутылку колы в унитаз так, чтобы она покрыла все пятна извести. Оставьте на ночь, чтобы кислоты подействовали. Утром наденьте перчатки и очистите пятна ершиком, после чего достаточно просто спустить воду.

Уточнения

Coca-Cola (рус. кока-кола; в просторечии — кола) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.



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