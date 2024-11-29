Опубликованы снимки уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области России опубликованы снимки уничтоженного британского танка Challenger 2, поступившего в парк техники Вооруженных сил Украины. Серия фотографий была размещена в Telegram-канале "Жесть Курск".

На снимках видно, как башня танка лежит на земле, вероятно, выброшенная после точного попадания российскими военнослужащими. На другом кадре зафиксирован фрагмент брони с отчетливым следом пробития.

Танк Challenger 2, который был использован в рамках специальной военной операции, был замечен на передовой в составе ВСУ. В России танк называют "редким и сложным", отмечая его неповоротливость на поле боя.

Ранее, 29 ноября в Курской области были замечены танки Abrams и Leopard, однако российские бойцы заявили, что на этом участке нет ни советской, ни украинской техники.

Уточнения

FV4034 Че́лленджер 2 (от англ. Challenger — соперник, бросающий вызов) — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании.



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