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В России жильцов ветхого дома с проваливающимися унитазами призвали дотерпеть

1:21
Правда ТВ

В Копейске, Челябинской области, жители аварийного дома 1931 года постройки продолжают терпеть разрушения своего жилья, в том числе обрушившиеся унитазы и гниющие перекрытия. 

Здание, признанное аварийным еще в 2009 году, постепенно разваливается на глазах: стены из дерева крошатся, с потолков падают куски бетона, а кирпичи выпадают прямо на землю. Перекрытия настолько прогнили, что в одной из квартир унитаз рухнул на этаж ниже, к счастью, никто не пострадал, так как в момент обрушения в санузле не было людей.

Зимой жильцам приходится отапливать квартиры старыми печками-буржуйками, что обходится в 30 тысяч рублей в сезон. Из-за дороговизны дров многие владельцы вынуждены использовать части дома в качестве топлива. Летом же квартиры заполняются двухвостками.

В 2023 году планировалось переселение по программе реновации, однако за три месяца до этого его отменили, не объяснив причины. В ответ на это жильцам предложили "немножко дотерпеть". Проблему поддержали активисты движения "Народный фронт", которые направили обращения в прокуратуру и Следственный комитет, требуя решения ситуации.

Уточнения

Копе́йск — город в Челябинской области России. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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