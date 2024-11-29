YouTube попросил российских пользователей об одной вещи

YouTube разослал уведомления части российских пользователей с требованием удалить видео, содержащие методы обхода блокировок, после того как Роскомнадзор внес эти материалы в реестр запрещенной информации.

Это решение было принято на основании изменений в законе "Об информации, информационных технологиях и защите информации", который регулирует доступ к контенту в России. В уведомлении компания предупредила, что в случае отказа удалить такие ролики, она может быть вынуждена заблокировать контент.

Представитель Роскомнадзора подтвердил информацию, заявив, что ведомство направило требования об удалении более 300 материалов, которые популяризируют использование VPN и других способов обхода блокировок. Эти технологии позволяют скрыть IP-адрес пользователя и обходить ограничения на доступ к заблокированным ресурсам.

Напомним, с 1 марта текущего года вступили в силу изменения в постановление правительства, которые позволяют Роскомнадзору блокировать сайты, предлагающие информацию о методах обхода блокировок, включая VPN-сервисы и программы, позволяющие получить доступ к запрещенному контенту. В ближайшее время эти меры будут расширены. С 30 ноября вступает в силу новое расширение запрета, которое затронет публикации научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах, за исключением данных, которые обеспечивают защищенный удаленный доступ.

Этот запрет будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Уточнения

VPN (англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.



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