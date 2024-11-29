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В российском регионе образовалась пробка с тысячами автомобилей

Правда ТВ

В селе Верхний Ларс Северной Осетии образовалась гигантская пробка с тысячами автомобилей, вызванная обильными снегопадами. По информации Telegram-канала Mash Gor, в районе КПП ожидают 2,5 тысячи грузовиков, которые не могут продолжить путь из-за сильных метелей.

Движение в сторону Грузии было закрыто накануне из-за ухудшения погодных условий. Очевидцы делятся кадрами, на которых видно длинную очередь автомобилей, стоящих на заснеженной дороге. Снег продолжает идти, и, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся в ближайшее время.

Кроме того, снежные бури привели к отключению электричества в нескольких населенных пунктах Северной Осетии. Без света остались поселок Попов Хутор и село Балта, где снег оборвал линии электропередачи.

Уточнения

Ве́рхний Ла́рс (осет. Уӕллаг Ларс) — село в Республике Северная Осетия — Алания.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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