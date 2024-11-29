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Какие законы вступают в силу с 1 декабря?

2:52
Правда ТВ

С начала декабря 2024 года в России вступают в силу несколько новых законов, которые затронут разные сферы жизни граждан. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ключевых изменениях в своем Telegram-канале.

Первое важное изменение касается участников специальной военной операции. Согласно новому закону, военнослужащие, имеющие долги, будут освобождены от взыскания исполнительного сбора, который ранее составлял 7% от взысканной суммы или стоимости имущества. Также отменяются постановления о взысканиях, выносившиеся в отношении военнослужащих. Для тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами России с 1 декабря, а также для их супругов, будет предусмотрена амнистия по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей.

Кроме того, с 1 декабря вступает в силу закон, изменяющий лицензионные требования для операторов связи. Новые правила обязывают операторов соблюдать схемы пропуска трафика через технические средства, направленные на противодействие угрозам. В случае нарушения этих требований лицензия оператора может быть аннулирована.

4 декабря в России вступит в силу закон, запрещающий пропаганду чайлдфри. Внесенные изменения касаются запрещения пропаганды отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Нарушителям будут грозить штрафы до 5 миллионов рублей. Новый закон также включает запрет на пропаганду педофилии, ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола.

10 декабря вступает в силу запрет на сдачу экзаменов для мигрантов посредническими организациями. Сертификаты о владении русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в специальный перечень.

С 30 декабря начнут действовать новые меры по борьбе с отмыванием денег. Нотариусы будут обязаны проверять документы, предусмотренные законодательством, при проведении идентификации клиентов и их представителей. В случае подозрительных операций они должны будут сообщать в Росфинмониторинг.

Кроме того, в конце ноября вступили в силу законы, повышающие ответственность за подделку документов для организации незаконной миграции и запрещающие усыновление детей гражданам тех стран, где разрешена смена пола.

В Госдуме также был принят законопроект, который вводит новые ограничения для иноагентов, обязывая их открывать рублевые спецсчета для получения доходов от интеллектуальной деятельности.

Уточнения

Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин (род. 4 февраля 1964, Алексеевка, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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