Вместо праздного шатания: российских депутатов предложили отправить на СВО

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Герой Российской Федерации Рустам Сайфуллин выступил с инициативой направлять депутатов в зону специальной военной операции. Свое предложение он озвучил на встрече с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой, передает Ura. ru.

По мнению Сайфуллина, такая практика избавит депутатов от "праздного шатания" и укрепит их связь с народом. Он отметил, что уже многие парламентарии посещали зону боевых действий, доставляя гуманитарную помощь. Однако, по словам героя России, этого недостаточно.

" Он народный избранник? Народный избранник. Пусть для начала съездит хотя бы в госпиталь, пройдется по палатам, пообщается с ранеными", — подчеркнул Сайфуллин.

Предложение нашло поддержку у Артема Жоги, который отметил, что депутатам важно вырабатывать привычку общения с военнослужащими.

Ранее генерал-полковник, экс-командующий ВДВ и депутат Госдумы Владимир Шаманов пожаловался на черствое отношение чиновников к бойцам СВО.

Уточнения

Рустам Галиевич Сайфуллин (род. 3 марта 1983, Вагай, Тюменская область) — российский военнослужащий инженерных войск, участник Специальной Военной Операции.



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