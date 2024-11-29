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ВС Сирии начали контрнаступление под Алеппо и Идлибом

1:10
Правда ТВ

Вооруженные силы Сирии развернули контрнаступление против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия атакует захваченные ранее позиции боевиков, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

"Сирийская арабская армия начала отражать интенсивное наступление вооруженных групп боевиков в сельской местности Алеппо и Идлиба. Сирийская армия нацелилась на позиции, захваченные вооруженными группировками на юго-востоке Идлиба", — передает корреспондент телеканала.

По последним данным, правительственным силам удалось освободить город Эль-Бакум, ранее захваченный боевиками.

Ранее террористические группировки в Сирии совершили масштабное наступление, захватив 13 населенных пунктов, включая стратегически важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46. В ходе боев сирийская армия несет потери, однако продолжает вести ожесточенные бои за возвращение утраченных позиций.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), полное наименование — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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