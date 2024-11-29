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Разрешивший ВСУ бить по России Байден назвал ужасным удар Москвы по энергообъектам Украины

1:29
Правда ТВ

Президент США Джо Байден назвал "ужасающими" и "возмутительными" воздушные атаки России по объектам на Украине. Заявление американского лидера опубликовано на официальном сайте Белого дома.

"Ночью Россия осуществила ужасающую воздушную атаку на Украину. Эта атака возмутительна и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии. В этот день мое послание украинскому народу ясно: Соединенные Штаты с вами", — заявил американский президент.

Байден подчеркнул, что США активно поддерживают Украину, в том числе поставляя системы ПВО. Он напомнил, что ранее дал распоряжение о приоритетной отправке таких средств Киеву. По его словам, Министерство обороны США уже направило сотни дополнительных ракет для ПВО, и новые поставки продолжаются.

Заявление прозвучало после того, как российский президент Владимир Путин подтвердил массированный удар российской армии в ночь на 28 ноября. По словам Путина, целью атаки стали 17 объектов — военные объекты, оборонная промышленность и их инфраструктура. Удар, включавший применение 90 ракет и более 100 беспилотников, стал ответом на удары украинской армии ракетами ATACMS по территории России.

Уточнения

ATACMS (англ  Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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