Как 45 Хиросим. Власти оценили мощность Орешника

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" обладает мощностью в ядерном исполнении, эквивалентной 900 килотоннам или 45 бомбам, подобных той, что была сброшена на Хиросиму в 1945 году. Об этом сообщает госпортал "Объясняем.рф".

Для сравнения, бомба Little Boy, уничтожившая Хиросиму, обладала мощностью 13-18 килотонн тротила. В материале портала уточняется, что перехватить "Орешник" практически невозможно — только на начальной стадии полета, пока ракета не развила максимальную скорость в 12 380 км/ч.

Ракету запускают с полигона Капустин Яр, расположенного в глубине страны, что минимизирует риск перехвата. Дальность поражения "Орешника" составляет 5500 километров, что позволяет ему достигать европейских целей за считанные минуты. Так, до базы ПРО в польском Редзиково ракета долетит за 11 минут, до авиабазы "Раммштайн" в Германии — за 15, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после ракетного удара по Днепру.



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