Лавров русской поговоркой ответил на вопрос об ударах ракетами ATACMS

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

"У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: "семь раз отмерь — один раз отрежь", "Господь терпел и нам велел"", — заявил глава МИД в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Лавров также напомнил знаменитую русскую пословицу "русский мужик долго запрягает…", умолчав вторую часть — "…но быстро едет".

Ранее эксперты американского издания Defense News выразили сомнение в эффективности ударов с использованием ракет ATACMS. Они считают, что такие действия не только не изменят ситуацию на фронте в пользу Украины, но и могут усугубить положение ВСУ. По мнению обозревателей, новые вооружения поступили слишком поздно, а их применение, включая удары по Курской области, только истощает ограниченные ресурсы украинской армии.

Слова Лаврова указывают на то, что терпение может закончиться, если продолжать его испытывать.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.



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