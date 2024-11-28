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ВСУ дронами атаковали Краснодарский край. Один БПЛА упал на жилые дома

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Правда ТВ

В ночь на 28 ноября ВСУ совершили массированную атаку с использованием дронов-камикадзе на два района Краснодарского края. Один из беспилотников упал на жилые дома, что стало причиной локальных разрушений. Местные жители зафиксировали момент падения на видео и разместили его в социальных сетях.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, основным объектом атаки стал город Славянск-на-Кубани. В результате падения обломков дрона во двор частного дома пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации она отказалась.

Еще один инцидент произошел в хуторе Чигрина Красноармейского района. Там обломки дрона повредили частный дом, обошлось без пострадавших. На место происшествий оперативно прибыли службы экстренного реагирования.

Уточнения

Славя́нск-на-Кубани — город на юге России, в Краснодарском крае. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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