ВСУ дронами атаковали Краснодарский край. Один БПЛА упал на жилые дома

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В ночь на 28 ноября ВСУ совершили массированную атаку с использованием дронов-камикадзе на два района Краснодарского края. Один из беспилотников упал на жилые дома, что стало причиной локальных разрушений. Местные жители зафиксировали момент падения на видео и разместили его в социальных сетях.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, основным объектом атаки стал город Славянск-на-Кубани. В результате падения обломков дрона во двор частного дома пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации она отказалась.

Еще один инцидент произошел в хуторе Чигрина Красноармейского района. Там обломки дрона повредили частный дом, обошлось без пострадавших. На место происшествий оперативно прибыли службы экстренного реагирования.

Уточнения

Славя́нск-на-Кубани — город на юге России, в Краснодарском крае.



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