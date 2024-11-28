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ВСУ попросили о переговорах с Россией. Чего они хотят?

1:10
Правда ТВ

Бойцы Вооруженных сил Украины заявляют о необходимости переговоров с Россией, признавая, что конфликт зашел в тупик. О ситуации на фронте рассказал заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер после своей поездки в Донбасс.

По словам одного из украинских военных, цитируемых журналистом, последние месяцы ВСУ были вынуждены отступать под натиском российской армии. "Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом", — отметил боец.

Военные на передовой называют ситуацию "кошмаром", подчеркивая стремительное продвижение Вооруженных сил России. Пауль Ронцхаймер отмечает, что украинские солдаты чувствуют себя брошенными не только властями Украины, но и западными союзниками.

Украинские бойцы не скрывают, что силы ВСУ значительно уступают России в количестве вооружений и боеприпасов. При этом, несмотря на призыв к окончанию конфликта, они заявляют, что не готовы уступать территорию.

Уточнения

Пауль Ронцхаймер (нем. Paul Ronzheimer, род. 26 июля 1985 , Аурих, ФРГ) — немецкий журналист, публицист. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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