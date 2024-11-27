Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бескровно и не применяя ядерное оружие. В Совбезе объяснили, как Орешник может пресечь угрозу от НАТО

1:20
Правда ТВ

Российские удары ракетами средней дальности "Орешник" по инфраструктуре НАТО могут стать эффективным способом устранения угроз, связанных с размещением войск альянса у границ России и Белоруссии. Такое мнение выразил Александр Яковенко, член научного совета при Совете безопасности России, в своей статье для РИА Новости.

По словам эксперта, использование "Орешника" позволяет действовать бескровно и без применения ядерного оружия. "Мы можем заранее сбрасывать американской стороне информацию о своих пусках, указывая, что эти средства будут поражать цели к востоку от нулевого меридиана, то есть не будут угрожать территории США", — пояснил Яковенко.

Между тем, в НАТО заявили, что даже после удара по Днепропетровску, где была задействована система "Орешник", альянс не намерен ослаблять военную поддержку Украины. По мнению НАТО, этот эпизод не изменит хода конфликта.

Однако бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо отметил, что появление у России "Орешника" изменило баланс сил в её пользу. США, по его словам, не располагают аналогичным оружием, что ставит Россию в более выгодное положение.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после ракетного удара по Днепру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала
Боятся утечек? Минобороны Литвы запретило хранить документы в российских сейфах
Пентагон официально разрешил ВСУ бить по России ракетами ATACMS
На Украине уничтожен долотный завод
Дело в паре градусов алкоголя: 110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Депутат Миронов пришёл в Госдуму в футболке Крепкий Орешник
Грамота.ру назвала слово года
Серьезная проблема: польский генерал высказался об Орешнике
Этого хочет лишь Запад: в СВР высказались о заморозке конфликта на Украине
Раскрыта позиция Госдумы о необходимости применения Орешника по Украине
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Останки судна у берегов Кении — возможно, часть флотилии Васко да Гамы Игорь Буккер Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Стало известно имя нового возлюбленного актрисы Кристины Асмуc
Рыба в холодильнике: когда продукт становится опасным
ЗОЖ для школьников: баланс учёбы, спорта и отдыха
Заподозренная в романах с Бондарчуком и Богомоловым актриса Синицына объяснила любовь к откровенным съёмкам
Правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала
Юрист объяснил, каких животных нельзя заводить в квартирах
Боятся утечек? Минобороны Литвы запретило хранить документы в российских сейфах
Как защитить свой автомобиль от кражи
Пентагон официально разрешил ВСУ бить по России ракетами ATACMS
На Украине уничтожен долотный завод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.