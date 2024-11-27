Бескровно и не применяя ядерное оружие. В Совбезе объяснили, как Орешник может пресечь угрозу от НАТО

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские удары ракетами средней дальности "Орешник" по инфраструктуре НАТО могут стать эффективным способом устранения угроз, связанных с размещением войск альянса у границ России и Белоруссии. Такое мнение выразил Александр Яковенко, член научного совета при Совете безопасности России, в своей статье для РИА Новости.

По словам эксперта, использование "Орешника" позволяет действовать бескровно и без применения ядерного оружия. "Мы можем заранее сбрасывать американской стороне информацию о своих пусках, указывая, что эти средства будут поражать цели к востоку от нулевого меридиана, то есть не будут угрожать территории США", — пояснил Яковенко.

Между тем, в НАТО заявили, что даже после удара по Днепропетровску, где была задействована система "Орешник", альянс не намерен ослаблять военную поддержку Украины. По мнению НАТО, этот эпизод не изменит хода конфликта.

Однако бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо отметил, что появление у России "Орешника" изменило баланс сил в её пользу. США, по его словам, не располагают аналогичным оружием, что ставит Россию в более выгодное положение.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после ракетного удара по Днепру.



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