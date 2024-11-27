Правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дарья Богданова, правнучка легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, скрылась за границей после предъявления обвинений в призывах к террористической деятельности. Как сообщается в судебных документах, Богданова (признана иностранным агентом в РФ) объявлена в международный розыск.

Суд заочно арестовал Богданову, инкриминируя ей преступление по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, которое предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено в апреле текущего года после интервью, где она якобы призывала к террористической деятельности.

Валерий Чкалов, дед Дарьи, — одна из знаковых фигур в истории авиации СССР. В 1937 году он, в составе экипажа самолета АНТ-25, совершил первый непрерывный перелет через Северный полюс из Москвы в США.

Уточнения

Вале́рий Па́влович Чка́лов имя при рождении — Валериан ( 20 января [2 февраля] 1904, Василёво, Нижегородская губерния — 15 декабря 1938, Москва) — советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).



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