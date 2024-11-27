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Боятся утечек? Минобороны Литвы запретило хранить документы в российских сейфах

1:06
Правда ТВ

Минобороны Литвы приняло решение запретить использование сейфов компании Eurosafe LT для хранения документов, сославшись на ненадежность их производства. По информации портала bernardinai. lt, компания якобы имеет российские корни, что вызвало опасения о возможных утечках данных.

Согласно распоряжению, Eurosafe LT исключена из госзакупок, и ведомство больше не будет приглашать её к участию в тендерах. Уже поставленные сейфы будут заменены на новые, которые обеспечат необходимую защиту секретной информации.

Как выяснилось, продукция компании ранее использовалась в правительственных учреждениях, генеральной прокуратуре и полиции.

Одновременно с этим, Литва усиливает свою позицию в отношении России. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис заявил о готовности рассмотреть отправку войск на Украину, подчеркнув необходимость чётких сигналов для Москвы относительно границ допустимого поведения.

Уточнения

Министе́рство национа́льной оборо́ны Литвы Министерство обороны Литвы, Министерство охраны края (лит. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija) — правительственное учреждение Литвы, основанное в 1990 году.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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