Пентагон официально разрешил ВСУ бить по России ракетами ATACMS

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США официально разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга во вторник, 26 ноября, что подтверждают данные РИА Новости.

"Украинцы могут задействовать ATACMS для обороны", — заявил Райдер, уточнив, что данное решение представляет собой изменение политики Вашингтона. По его словам, удары Вооруженных сил Украины на данный момент сосредоточены на территории Курской области.

Ранее Белый дом также подтвердил возможность применения этих ракет для ударов по Курской области и прилегающим регионам, подчеркнув, что это делается в целях "самообороны".

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.



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