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Я куплю за миллионы: Трамп сделал необычное предложение юной американке

1:04
Правда ТВ

Дональд Трамп сделал девочке оригинальное предложение. В ходе визита в гольф-клуб Трампа во Флориде он заметил темнокожую девочку с кудрявыми волосами, выразил восхищение ее прической и предложил купить волосы за «миллионы». 

На видео, которое быстро распространилось в социальных сетях, Трамп, находясь за рулем гольф-кара, останавливается рядом с девочкой и заявляет: «Мне нравится эта девочка. Мне нравятся ее волосы. Я хочу ее волосы. Я куплю твои волосы, я заплачу тебе миллионы».

После этого он пригласил девочку в гольф-кар, сфотографировался с ней и коротко поболтал, прежде чем уехать. Примечательно, что 78-летний политик не уточнил, с какой целью ему могут понадобиться волосы девочки.

Ранее в британской газете Daily Mail обсуждали слухи о том, что знаменитая прическа Трампа — результат множества пересадок волос, проведенных пластическими хирургами. 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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