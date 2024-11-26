Демонстрируют истинные цели: Лавров рассказал, что думает об угрозах НАТО ударить по России

Глава МИД России Сергей Лавров, 26 ноября, на заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб СНГ заявил, что угрозы НАТО о возможных превентивных ударах по России раскрывают истинные цели альянса.

Лавров отметил, что НАТО больше не скрывает свои намерения, открыто обсуждая возможность нанесения ударов по России. Он привел недавние слова председателя военного комитета НАТО Робба Бауэра, который прямо заявил, что альянс готов прибегнуть к превентивным ударам по целям на территории России, если они будут считаться угрозой безопасности стран-членов НАТО.

Кроме того, министр иностранных дел России осудил действия украинского правительства, обвиняя его в использовании террористических методов и сотрудничестве с международными преступными организациями. Лавров заявил, что Киев вербует иностранных наемников и готовит боевиков для операций против законных правительств в Африке и Сирии.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



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