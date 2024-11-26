Песков высказался о планах бизнесмена из США купить Северный поток—2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной продаже газопровода "Северный поток-2" бизнесмену из США Стивену Линчу.

По словам Пескова, он не слышал о намерениях "Газпрома" выставить газопровод на торги. Он отметил, что "Северный поток-2" является важным инструментом для транспортировки газа и что российская сторона не заинтересована в его продаже, тем более в интересах США.

Песков также подчеркнул, что газопровод может быть запущен в любой момент, и в данный момент не нуждается в восстановлении. В то же время, отметил он, ситуация вызывает недоумение, поскольку правительство Германии не проявляет интереса к восстановлению работы трубопровода.

Напомним, что в сентябре 2022 года были зафиксированы повреждения "Северного потока" и "Северного потока-2", после чего ФСБ России завела дело об акте международного терроризма, а Швеция начала расследование.

Интерес к приобретению "Северного потока-2" проявил американский предприниматель Стивен Линч, который заявил, что такая сделка даст Западу контроль над энергоснабжением Европы до конца эпохи ископаемого топлива. Линч также подал запрос на лицензию в Минфин США для ведения переговоров по покупке трубопровода

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам).



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