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Над регионами России за ночь сбили 39 украинских БПЛА

1:04
Правда ТВ

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь нейтрализовали 39 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дроны были замечены над 7 регионами страны.

Наибольшее количество атак зафиксировано в Ростовской области, где было сбито 24 беспилотника. В Брянской области нейтрализовали 5 дронов, в Белгородской и Курской — по 3, в Орловской и Воронежской — по 1, а над Крымом уничтожено 2.

По данным местных властей, в результате падения дронов пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Попытки ВСУ атаковать объекты на территории приграничных и центральных регионов России с использованием беспилотников продолжаются ежедневно. Большинство аппаратов удается перехватить с помощью систем ПВО.

Напомним, что в Курской, Белгородской и Брянской областях продолжается режим контртеррористической операции, введенный в связи с регулярными угрозами со стороны Украины.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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