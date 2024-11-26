Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь нейтрализовали 39 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дроны были замечены над 7 регионами страны.
Наибольшее количество атак зафиксировано в Ростовской области, где было сбито 24 беспилотника. В Брянской области нейтрализовали 5 дронов, в Белгородской и Курской — по 3, в Орловской и Воронежской — по 1, а над Крымом уничтожено 2.
По данным местных властей, в результате падения дронов пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Попытки ВСУ атаковать объекты на территории приграничных и центральных регионов России с использованием беспилотников продолжаются ежедневно. Большинство аппаратов удается перехватить с помощью систем ПВО.
Напомним, что в Курской, Белгородской и Брянской областях продолжается режим контртеррористической операции, введенный в связи с регулярными угрозами со стороны Украины.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.