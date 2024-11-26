Какие продукты провоцируют рак? Опубликован список

Неправильное питание становится причиной развития рака в каждом четвёртом случае, рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов. По его словам, ряд продуктов может значительно повысить риск онкологических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта, груди и простаты.
Наибольшую опасность, по мнению специалиста, представляют:
Кабанов также предостерёг от употребления слишком горячей пищи и напитков, так как они травмируют пищевод. Опасность представляет и плесень на продуктах — она может выделять афлатоксины, которые провоцируют рак печени.
Ранее специалисты из Уфы рекомендовали пить больше воды после курса антибиотиков для восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Этот простой совет помогает снизить нагрузку на организм и улучшить общее самочувствие.
Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
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