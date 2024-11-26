Какие продукты провоцируют рак? Опубликован список

1:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Неправильное питание становится причиной развития рака в каждом четвёртом случае, рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов. По его словам, ряд продуктов может значительно повысить риск онкологических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта, груди и простаты.

Наибольшую опасность, по мнению специалиста, представляют:

Алкоголь. Чрезмерное употребление спиртного провоцирует рак ротовой полости, пищевода и печени.

Красное мясо. Преобладание этого продукта в рационе связано с повышенным риском заболеваний прямой кишки.

Острая или солёная рыба. Может спровоцировать онкологию желудка.

Жгучие специи. В больших количествах они могут вызвать опухоли во рту и носу.

Кабанов также предостерёг от употребления слишком горячей пищи и напитков, так как они травмируют пищевод. Опасность представляет и плесень на продуктах — она может выделять афлатоксины, которые провоцируют рак печени.

Ранее специалисты из Уфы рекомендовали пить больше воды после курса антибиотиков для восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Этот простой совет помогает снизить нагрузку на организм и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.